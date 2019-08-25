По разным данным, обладателей группы крови AB (IV) Rh- на земном шаре всего от 4 до 8% населения. Результаты исследований западных медиков свидетельствуют о том, что люди с отрицательным резусом четвертой группы крови входят в группу риска.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Издание "Дейли мейл" в своем материале "Да, ваша группа крови влияет на ваше здоровье" приводит результаты исследования ученых Гарвардского университета, согласно которым группа крови может влиять на репродуктивные способности. В частности, у женщин, имеющих четвертую группу крови, велик риск развития онкологических заболеваний, в том числе, рака яичников. Кроме того, ученые всерьез опасаются возникновения у таких беременных преэклампсии - повышения артериального давления и белка в крови. Обладатели AB Rh- также больше других рискуют заболеть раком поджелудочной железы, считают специалисты Гарвардского университета.

Согласно другим исследованиям, проведенным специалистами из Университета Вермонта с участием 30 тысяч человек, люди с IV группой крови чаще испытывают проблемы с мышлением и памятью, страдают деменцией. Ученые выяснили, что фактор сравнительно редкой встречаемости AB Rh- повышает у ее обладателей риск развития слабоумия на 82%.

Последние разработки британских ученых, направленные на выявление связей между той или иной болезнью и группой крови пациентов, также привели к неутешительным результатам, касающимся AB Rh-. Специалисты по итогам исследований сделали вывод, что самый большой риск возникновения инсульта именно у обладателей IV группы крови. По статистике, у таких пациентов инсульты встречаются на 26% чаще, чем у других. Американские врачи настаивают на том, что люди с AB Rh- больше всего подвержены риску возникновения инфаркта или другого заболевания сердца. Чтобы прийти к такому выводу, ученые проанализировали состояние здоровья 90 тысяч человек в возрасте от 30 до 75 лет.

Исследования о связи между группами крови и заболеваниями проводили также немецкие и российские врачи. Их выводы таковы: у обладателей различных групп крови отличаются показатели, определяющие предрасположенность к образованию тромбов и тромбозов, которые могут вызвать то или иное заболевание. От степени густоты крови зависит, насколько высок у человека риск образования тромбов и инсульта. К примеру, кровотечение у женщин с III группой крови может возникнуть на 15% чаще, чем у других.

У обладателей AB Rh- российские и зарубежные исследователи отмечают пониженный иммунитет - эти люди "вбирают" негативные характеристики пациентов, имеющих другие группы крови, каждой из которых свойственны определенные минусы в предрасположенности к тем или иным заболеваниям.

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