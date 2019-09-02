Пчелиные укусы, мягко говоря, неприятны. Они могут представлять угрозу для жизни - около 7,5% людей испытывают сильную аллергическую реакцию на укусы этих насекомых. Аллергик вы или нет, но вы ни за что бы не позволили пчелам так просто жалить вас ... верно? Хотя это не относится к сторонникам лечения пчелиным ядом.

Укус пчелы как лечебное средство

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, c давних времен люди добровольно позволяют пчелам жалить себя в терапевтических целях. Древние египтяне, китайцы и греки оставили письменные источники, в которых упоминается использование пчелиного яда для лечения артрита и боли в суставах, и даже Гиппократ был сторонником этого лечения. Но такая терапия остается спорной и по сей день, так что не пытайтесь использовать ее в домашних условиях, не разобравшись во всем.

В наше время некоторые люди используют пчелиный яд для лечения болезни Лайма. Они либо самостоятельно вводят пчелиный яд иглой, либо, поверьте, дают пчелам ужалить себя. Но зачем?

Пчелиный яд содержит много различных химических соединений, наиболее важным из которых является мелитин. Яд медоносной пчелы более чем на 50% состоит из мелитина, что является причиной болезненных укусов пчел. Это соединение активирует канал в сенсорных нейронах организма под названием TRPV1, который обычно используется для подачи сигнала тревоги, когда организм подвергается воздействию высоких температур. Именно мелитин заставляет тело думать, что оно горит. Яд медуз содержит похожий химический компонент, что объясняет, почему их укусы и укусы пчел вызывают сильную жгучую боль.

Но это еще не все. Низкая доза мелитина также активирует ферменты, которые вызывают воспаление - краснота и припухлость после укуса пчелы - а достаточно высокая доза приводит к разрушению клеток. Это вещество проделывает отверстия в клеточной мембране и заставляет клетку набухать до тех пор, пока она не лопнет.

Смерть клеток может показаться чем-то плохим, но на самом деле это действительно хорошо для уничтожения бактерий и паразитов. Именно поэтому проводятся исследования, цель которых доказать эффективность пчелиного яда против паразитов, которые вызывают малярию и болезнь Шагаса, и против бактерии Borrelia burgdorferi, которая вызывает болезнь Лайма. Исследование 1997 года показало, что мелитин парализует Borrelia и атакует мембрану, успешно убивая стойкие бактерии.

Яд или спасение?

Такие заголовки, как "Укусы пчел спасли мне жизнь" и "Я даю пчелам жалить себя 3 раза в неделю", заставляют думать, что пчелиный яд - чудодейственное лекарство. Но, как и большинство так называемых чудодейственных лекарств, его нужно принимать с долей скептицизма.

В 2017 году исследовательница болезни Лайма Ева Сапи и ее коллеги опубликовали данные о лечении пчелиным ядом, которые показали, что в лабораторных условиях, как пчелиный яд в целом так и отдельно мелитин уничтожают Borrelia burgdorferi, в то время как антибиотики лишь угнетают бактерии, делая их пассивными. Для сторонников подобного лечения полученные результаты, несомненно, говорят об его пользе. Однако, не стоит забывать, что вне лаборатории такие результаты пока не были получены. К тому же, многие вещества, к примеру, обычный отбеливатель, также могут убить бактерии в чашке Петри. Но применимо ли это людям?

Сапи и ее коллеги подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования для определения эффективности пчелиного яда. Такое лечение еще не было протестировано на животных, не говоря уже о людях. Неясно, является ли активным компонентом только мелитин, так как пчелиный яд в целом был более эффективным, чем это отдельное химическое вещество.

И в конце концов, это все-таки яд, а не безопасное лекарство. Систематический обзор исследований в этой области, проведенный в 2015 году, показал, что такие побочные эффекты как рвота, учащенное сердцебиение и паралич были обычными при терапии пчелиным ядом.

Так что, будьте осторожны с альтернативными способами лечения.

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