Сотрудники Гарвардского университета проанализировали данные о питании 84 тысяч женщин, собиравшиеся в течение 20 лет. В результате ученые выявили закономерность - у поклонниц картофеля вырастают риски заболеть диабетом 2-го типа (инсулиннезависимый диабет).

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Ученые пришли к выводу, что у женщин, которые часто употребляют картофель, риск развития сахарного диабета выше на 14%. Еще выше вероятность развития заболевания у тех, кто отдает предпочтение картофелю-фри - 21%.

Как отмечают авторы исследования, все дело в том, что картофель обладает высоким гликемическим индексом и его потребление ведет к повышению уровня сахара в крови. Поэтому злоупотребление этим продуктом может спровоцировать нарушение механизмов, ответственных за усвоение тканями глюкозы.

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