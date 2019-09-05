Ученые не перестают изучать природу сахарного диабета и предпосылки его развития.

Так, специалисты Гарвардского университета проанализировали медицинские показатели и рацион питания 84 тысяч женщин.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Выяснилось, что у женщин, которые неравнодушны к блюдам из картофеля, существенно вырастают риски заболеть инсулинозависимым диабетом (диабет 2-го типа).

Так, если женщины несколько раз в неделю обедают вареным, печеным или жареным картофелем, риск развития диабета вырастает у них на 14%. Еще хуже обстоят дела с картошкой-фри. Любители этого лакомства на 21% чаще заболевают диабетом.

Ученые объяснили, что дело в высоком гликемическом индексе, которым обладает картофель. Поэтому потребление его в пищу в больших количествах ведет к значительному повышению уровня сахара в крови.

Диабетикам стоит следить за гликемическим индексом продуктов, потому как он показывает влияние углеводов в продуктах на уровень сахара в крови.

Поэтому, если человек злоупотребляет картошкой и другими продуктами с высоким гликемическим индексом, в организме могут нарушиться механизмы, ответственные за усвоение глюкозы, что может привести к развитию сахарного диабета.

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