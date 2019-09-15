Онемение пальцев само по себе не считается болезнью, однако оно может стать симптомом, указывающим на серьезные заболевания.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Остеохондроз

Это заболевание сложно диагностировать, но онемение пальцев рук может говорить о нарушении механики движения шейного отдела позвоночника. Чтобы устранить этот симптом и улучшить качество жизни, стоит регулярно делать расслабляющий массаж и гимнастику.

Грыжа

Еще одно серьезное заболевание, на которое может указывать онемение пальцев. Иногда такой эффект может давать межпозвоночная грыжа.

Сердечные заболевания

Онемение в пальцах рук может возникнуть непосредственно перед приближающимся инфарктом или быть симптомом других сердечно-сосудистых заболеваний. В любом случае нужна консультация кардиолога.

Диабет

Это заболевание сопровождается нарушением кровообращения, в первую очередь страдают мелкие сосуды конечностей, в результате пальцы могут неметь. Чтобы исключить диабет, стоит проверить сдать биохимический анализ крови и проверить уровень глюкозы в крови.

Дефицит витаминов

Пальцы могут неметь из-за недостатка витаминов группы В и в первую очередь витамина В12. Добавьте в рацион больше белковых продуктов и злаков.

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