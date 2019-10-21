Зарубежные специалисты назвали самые полезные для мужского здоровья соки. В их число вошли арбузный, гранатовый, сельдерейный и тыквенный соки. Об этом пишет МедикФорум, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Так, гранатовый сок заслужил почетное место в списке благодаря содержащимся в нем витаминам А, B1, B2, B6, C, а также железу, калию, магнию и фосфору. Эти вещества благотворно влияют на кровеносные сосуды и, следовательно, мужскую потенцию.

Тыквенный сок, в свою очередь, полезен для мужчин благодаря цинку, который повышает уровень тестостерона.

В арбузном соке содержатся цитруллин и аминокислота с сосудорасширяющим эффектом. Механизм воздействия на организм цитруллина схож с силденафилом - действующим веществом таблеток для усиления потенции.

Наконец, популярный среди поклонников ЗОЖ сельдерейный сок богат андротестостероном, который трансформируется в тестостерон. Помимо всего прочего, сельдерейный сок помогает при недугах ЖКТ и мочекаменном заболевании.

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