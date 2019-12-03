Кто бы мог подумать, но некоторые продукты, которые мы едим каждый день, могут вызывать галлюцинации. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет подробнее о каждом из них.

Перец чили

Очень острый перец способен изменить восприятие реальности. Несколько лет назад радиоведущий Маршал Терри попробовал один из самых острых чили в мире. Этот эксперимент закончился рвотой, несвязной речью и страданием от приступов галлюцинаций.

Рыба

Сарпа сальповидная - разновидность леща, также известная как "рыба-мечта", которая встречается в восточном побережье Атлантического океана и в Средиземноморье. В одной медицинской статье был приведен пример двух мужчин, которые испытали зрительные и слуховые галлюцинации в течение нескольких часов после того, как съели порцию сарпы. Ученые считают, что такой эффект вызвали токсины из макроводорослей, которые накапливались в мясе рыбы.

Кофеин

Кофеин в больших количествах неблагоприятно отражается на психике - дрожащие конечности, сбивчивые мысли, навязчивые состояния и даже зрительные и слуховые галлюцинации. Исследование, которое было проведено в 2009 году, показало, что если злоупотреблять кофе (более 7 чашек в день), появляется вероятность видеть миражи и даже ощущать присутствие умерших людей.

Мускатный орех

В больших количествах он вызывает галлюцинации из-за содержания в нем натурального соединения, который называется миристицин. Это вещество можно найти в петрушке и укропе, но в гораздо меньших количествах. В 2010 году токсикологические центры США зафиксировали большое количество отравившихся мускатным орехом.

