В конце декабря 2019-го в Китае зафиксировали вспышку смертельного вируса. По последним данным, число инфицированных превысило 105 000 тысяч человек, 3597 из них погибли от осложнений, больше 56 000 полностью излечились.

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением угрозы коронавируса подписал указ, в котором ужесточил меры контроля за гражданами, вернувшимися из заграничных поездок. Напомним, сейчас в Москве официально подтверждено шесть случаев заражения. Сегодня Департамент здравоохранения Москвы выложил подробные ответы на самые популярные вопросы про коронавирус. Собрали главное.

Как происходит заражение?

Коронавирус передается воздушно-капельным (выделение вируса происходит при кашле, чихании, разговоре) и контактно-бытовым (через предметы обихода) путями.

Какие симптомы у коронавируса?

К основным симптомам относят повышенную температуру, чихание, кашель и затрудненное дыхание (легко спутать с обычным ОРВИ).

Какие меры профилактики существуют?

Самое главное - соблюдать правила личной гигиены и сократить посещение людных мест. Департамент здравоохранения также рекомендует держать руки в чистоте, часто мыть их водой с мылом или использовать дезинфицирующее средство, не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно совершаются нами в среднем 15 раз в час). На работе регулярно очищать поверхности и устройства, к которым прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

Носить с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывать нос и рот при кашле и чихании.

Помогают ли маски при инфекционных заболеваниях?

Использование одноразовой медицинской маски снижает риск заболевания вирусными инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем (при кашле, чихании). Для больных ОРВИ ношение маски обязательно, ее нужно менять несколько раз в день.

Как понять, что нужно на карантин?

Режим самоизоляции даже при отсутствии каких-либо симптомов необходимо соблюдать только гражданам, прибывшим из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Испании, Германии, Франции. Если потребуется больничный лист, необходимо позвонить на горячую линию Департамента здравоохранения (тел. 8-495-870-45-09).

Ответы на остальные вопросы можно прочитать здесь.