Развенчан главный миф о здоровом питании

Журналист австрийского издания Der Standard Гюнтер Брандштеттер опроверг утверждения, что здоровое питание влияет на продолжительность жизни, спасает от инфаркта и рака, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

В статье рассказывается о научном исследовании "Инициатива во имя здоровья женщины", где в течение восьми лет ученые наблюдали за двумя группами женщин, у которых было разное питание.

Так, контрольная первая группа ела овощи, фрукты, а также пищу с низким содержанием жиров и большим содержанием клетчатки, вторая же группа не меняла своих предпочтений в еде.

"Эффект оказался нулевым: контрольная и интервенционная группы не отличались в итоге ни по одному из критериев", - указывает журналист.

По его словам, никакого эффекта не оказала и средиземноморская диета, которая подразумевает большое содержание овощей, рыбы и оливкового масла.

"В контрольной группе диабетом второго типа заболели 8,8% человек, в группе, в питании которой акцент делался на оливковом масле, таковых было 6,9%. Абсолютное снижение риска возникновения диабета составило, таким образом, 1,9% и оказалось крайне незначительным", - отметил Брандштеттер.

Однако он указал, что нельзя полностью пренебрегать своим питанием. По его словам, чрезмерное употребление сахара ведет к развитию диабета, трансжиры повышают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, а из-за употребления колбас незначительно возрастает вероятность возникновения рака кишечника.