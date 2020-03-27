Назван еще один способ передачи коронавируса

Ученые описали новый способ передачи коронавируса. Свое исследование опубликовал микробиолог Аренд де Хаас в журнале The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

За основу своего исследования он взял тот факт, что за последние 26 лет в мире было шесть вспышек, связанных с летучими мышами-переносчиками. Ученый отметил, что при заражении вирусом первоначально он вызывает серьезные осложнения, пока паразит и носитель приспосабливаются друг к другу.

В качестве примера он описал передачу вируса между приматами и человеком. Согласно исследованиям, именно этот тип животных очень чувствителен к респираторным заболеваниям.

Исходя из этого, он пришел к выводу, что новый коронавирус также может передаваться между людьми и приматами. Из-за этого он призывает ограничить допуск людей в места, где обитают эти животные.