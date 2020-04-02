COVID-19 может приводить к повреждению головного мозга

У одной из пациенток, страдающих от коронавирусной инфекции (COVID-19), был зафиксирован случай острой некротической энцефалопатии, приводящей к множественным поражениям головного мозга, передает Day.Az со ссылкой на журнал Radiology.

Предполагается, что данное заболевание спровоцировала инфекция коронавируса.

Острая некротическая энцефалопатия - это редкое заболевание, которое ранее встречалось как результат перенесенного вирусного заболевания, но как результат COVID-19 болезнь зафиксирована впервые. Согласно ранним описаниям больных коронавирусом, у пациентов часто наблюдаются такие симптомы как повышенная температура, одышка и кашель. О неврологических проявлениях COVID-19 также сообщалось, хоть и редко.

Согласно сообщению журнала Radiology, пациенткой с острой некротической энцефалопатией стала женщина за пятьдесят, у которой на протяжении трех дней наблюдался кашель, повышенная температура и изменение психического состояния. В сообщении говорится, что первоначальное лабораторное обследование на грипп было отрицательным, но позднее диагноз COVID-19 был установлен специальным тестированием.

Отмечается, что в результатах проведенного пациентке МРТ наблюдались геморрагические повреждения, указывающие на повреждения некоторых частей головного мозга.

"Острая некротическая энцефалопатия является редким осложнением гриппа и других вирусных инфекций. Накопленные данные свидетельствуют о том, что подгруппа пациентов с тяжелой формой COVID-19 может страдать гиперцитокинемией (потенциально летальная реакция иммунной системы на заболевание). Острая некротическая энцефалопатия чаще встречается у детей, но есть и случаи подтверждения данного диагноза у взрослых", - сообщается в информации.

В сообщении отмечается, что это первый зарегистрированный случай острой некротической энцефалопатии, связанной с COVID-19.

"С ростом числа пациентов с COVID-19 по всему миру, врачи и рентгенологи должны следить за проявлением данного симптома среди зараженных пациентов, а также изменением их психического состояния", - говорится в сообщении.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус COVID-19. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 952 171 человек, 48 320 из которых скончались.

Согласно последним данным, случаи заражения зафиксированы в 180 странах. 11 марта 2020 года ВОЗ официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.