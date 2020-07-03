ВОЗ: коронавирус не стал более агрессивным вследствие мутации

Коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, претерпевает мутации, однако от этого он не стал более агрессивным. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Женеве эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, передает ТАСС.

Она сообщила, что "ученые всего мира следят за цепочками генома коронавируса, которых более 50 тысяч". В феврале была выявлена мутация D614G. Ее обнаружили в ранних образцах в Европе, Мексике, Бразилии, а также в китайском городе Ухане. Эту мутацию имеют около 29% образцов коронавируса. "Однако нет свидетельств, что это ведет к более тяжелому протеканию болезни", - констатировала эксперт.

В ВОЗ создана рабочая группа по вопросу о мутации коронавируса, сообщила Керкхове, подчеркнув, что "мутации являются нормальными изменениями в этих вирусах". "Ожидается, что будут происходить изменения по мере эволюции пандемии", - пояснила она.

В свою очередь главный научный специалист ВОЗ Сумия Сваминатан заявила на брифинге, что мутация коронавируса была ожидаемой. По ее словам, при наличии мутации D614G размножение коронавируса "может происходить быстрее", и "это означает, что он может легче передаваться" от зараженных людей к здоровым. Однако, подчеркнула эксперт, речь идет о "вирусе, выращенном в лаборатории", и существует большое отличие между тем, как вирусы ведут себя в лабораториях и в условиях, когда они инфицировали людей. "Ученые держат эту мутацию в центре внимания и отслеживают ее", - заключила она.