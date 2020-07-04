В ВОЗ назвали единственный «обнадеживающий» препарат против COVID-19

Единственным "обнадеживающим" противовирусным препаратом против коронавируса нового типа на данный момент является "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе тестирования "Ремдесивир" позволил добиться сокращения случаев госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией, однако его применение не привело к снижению смертности, отметила представитель ВОЗ.