https://news.day.az/medicine/1250457.html В ВОЗ назвали единственный «обнадеживающий» препарат против COVID-19
В ВОЗ назвали единственный «обнадеживающий» препарат против COVID-19
Единственным "обнадеживающим" противовирусным препаратом против коронавируса нового типа на данный момент является "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В ходе тестирования "Ремдесивир" позволил добиться сокращения случаев госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией, однако его применение не привело к снижению смертности, отметила представитель ВОЗ.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре