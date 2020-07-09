Назван способ снизить смертность от коронавируса

Вероятность тяжелого прохождения коронавирусной инфекции у пациента можно спрогнозировать с помощью совместного использования тестов ПЦР (полимеразная цепная реакция, показывающая наличие генома возбудителя болезни) и ИФА (иммуноферментный анализ) в начале заболевания.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, такой вывод сделан в исследовании Университета науки и искусств китайской провинции Хубэй. Ученые обнаружили у пациентов с тяжелым течением болезни более позднюю выработку антител типа IgM, которые позволяют организму бороться с коронавирусом.

Согласно полученным данным, антитела данного типа специфичны для коронавируса, но имеются лишь у 82,2% пациентов с COVID-19, который ранее был подтвержден стандартным тестом ПЦР, говорится в исследовании. При этом у половины из оставшихся 17,8% пациентов впоследствии наблюдалось тяжелое прохождение заболевания: они поступали в отделение интенсивной терапии и находились там более трех суток.

Таким образом, проведение тестирования на антитела после положительного анализа ПЦР на коронавирус позволит спрогнозировать возможные осложнения и заранее принять меры для спасения заболевших.