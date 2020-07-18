Ученые оценили возможность заражения коронавирусом от комаров

Ученые оценили возможность заразиться коронавирусом после укуса комара. В исследовании, опубликованном в журнале Nature, указано, что комары не являются источником инфицирования человека, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты подчеркнули, что COVID-19 не может "самовоспроизводиться в комарах". В связи с этим передача коронавируса от них человеку невозможна, даже если перед этим комар укусил носителя инфекции.

Ранее аналогичное мнение высказывали и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Там усомнились в том, что новый коронавирус может передаваться через комаров.

18 июля доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов объяснил, что сыпь нельзя отнести к основным симптомам коронавируса. Нетесов обратил внимание на статью испанских ученых в научном журнале JAMA Dermatology, в которой говорится, что не все больные имеют этот симптом, а всего лишь часть из них."С большой степенью вероятности, просто сопутствующая коронавирусной, дополнительная инфекция. Именно из-за этого далеко не у всех она [сыпь] и наблюдается", - заключил вирусолог.

По последним данным, общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 765 тысяч. За сутки зафиксировано 124 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 12 247 человек.