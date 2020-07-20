Врач рассказал, что самое страшное для бессимптомных носителей COVID-19

В эфире телеканала "Россия 24" доктор медицинских наук, президент национального проекта "Здоровье нации" Дмитрий Еделев рассказал о том, что коронавирус очень опасен не только последствиями, но и тем, что имеет возможность ходить по кругу.

Он приводит в пример англичан и немцев, которые заразились пораньше, чем люди в России, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Оказалось, что через три месяца у трех из четырех переболевших ковидом исчезают антитела, и они снова могут заболевать.

"То есть потенциально переболевший человек может заболевать COVID до четырех раз в год. При этом каждый раз он оставляет какие-то рубцы: на легких, на сердце, на почках, на кишечнике. Сейчас мы понимаем, что он оставляет тяжелейшие рубцы в центральной нервной системе. Поэтому эта болезнь является опасной. В связи с тем, что она убивает не мгновенно, а призывает на помощь другие заболевания, утяжеляя их течение", - поясняет доктор Еделев.

Врач также высказывает мнение, что бессимптомная - это наиболее опасная форма заболевания.

"Дело в том, что если у вас нет симптомов, это означает, что ваша иммунная система не борется с этим вирусом. Это означает, что вирус зашел и хозяйничает. Ведь температурная реакция, иные проявления - это борьба вашей иммунной системы с вирусом", - продолжает эксперт.

Если же иммунная система не борется, говорит Еделев, значит, вирус в вашем организме хозяин.

"Хорошо, если он ушел через какое-то время "по своим делам". А если он остался, и до сих пор ваша иммунная система его не видит, то при любом ослаблении организма он проявится в виде тяжелого заболевания", - поясняет врач.

Он также рассказывает, что у огромного числа бессимптомных больных врачи видят очень серьезные изменения в легких и сердце, которые при обычном течении увидели бы только при очень тяжелой форме заболевания.

В связи с этим доктор Еделев рекомендует постараться пройти диспансеризацию и вовремя, не дожидаясь поздней осени, вакцинироваться от гриппа.

Иммунная система у людей, которые защищены вакциной от гриппа, возможно, более эффективно будет справляться и с коронавирусом, поясняет медик.

При этом он напоминает, что, по сути, вакцины от него пока нет.

"Хочу напомнить, что пока закончены клинические испытания на здоровых добровольцах. Все-таки армейские офицеры, солдаты, на которых проводилось первое исследование, это абсолютно здоровые люди. Мы пока не понимаем, как вакцина будет работать на пожилых людях, на молодых людях, на детях", - говорит доктор Еделев.

Поэтому, добавляет он, клинические испытания будут продолжаться еще долго.