Водоросли помогают от коронавируса лучше лекарств

Ученые обнаружили, что содержащийся в морских водорослях гепарин блокирует коронавирус лучше, чем препарат ремдесивир.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты их исследований опубликованы в журнале Cell Discovery.

Специалисты из США и Китая проверили противовирусную активность органических веществ, извлеченных из морских водорослей.

В ходе исследования стало ясно, что экстракт из морских водорослей по антивирусному действию превосходит популярный в США препарат от коронавируса - ремдесивир.

По мнению ученых, вещества из водорослей могут стать основой для создания антивирусного назального спрея, который поможет лечить болезнь на ранних стадиях или даже предотвращать заражение.