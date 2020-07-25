Разработана многоразовая маска, нейтрализующая коронавирус

В Португалии разработана первая маска, нейтрализующая коронавирус, сообщает газета La Razon, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Разработка специалистов Института молекулярной медицины в Лиссабоне прошла первые испытания и уже подтвердила эффективность. Маска сделана из специальной ткани, уложенной в несколько водонепроницаемых слоев. Дополнительную защите от вируса придает инновационное покрытие. Оно вступает в контакт с вирусом и нейтрализует его. Причем защитный эффект сохраняется даже после 50 стирок, утверждают ученые.

Португалия ранее вошла в число стран Европы, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. С начала эпидемии выявлено почти 50 тыс. случаев заражения, 1 712 человек скончались