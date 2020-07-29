Как работает противовоспалительная диета

Воспаления - естественная реакция организма на травмы и инфекции, они служат индикатором, что с вами что-то не так. Однако часто возникают хронические воспалительные реакции, которые провоцируют различные заболевания и заметно ускоряют процессы старения, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar. Избежать этого можно, несколько пересмотрев свой образ жизни. Помимо регулярной активности, специалисты рекомендуют специальную противовоспалительную диету.

Что такое противовоспалительная диета?

Говорящее название диеты дает понять, что направленна она на борьбу с воспалительными реакциями. Как известно, воспаления катализируют процессы старения, ускоряют появление морщин и повышают риск возникновения различных "возрастных" заболеваний. Продукты, из которых построен рацион диеты, активно борются с воспалениями, сохраняя ваши здоровье и молодость. Стоит понимать, что это не временные меры - противовоспалительная диета должна стать вашим образом жизни, поскольку эффект будет сохраняться лишь до тех пор, пока вы придерживаетесь определенного плана питания.

Продукты, которые служат основой рациона, богаты антиоксидантами и ненасыщенными (полезными) жирами. Антиоксиданты активно борются со свободными радикалами, которые наносят повреждения клеткам организма, провоцируют воспаления, снижают иммунитет и ускоряют процессы старения. Омега-3 и -6 жирные кислоты, а так же витамины, А и Е поддерживают организм здоровым изнутри, укрепляя каждую клетку и продлевая ее молодость.

Какие продукты стоит есть?

Лучшие источники антиоксидантов - это ягоды и фрукты (чем ярче они окрашены, тем выше их антиоксидантная ценность), орехи и семена. Особое внимание рекомендуем обратить на клубнику, голубику, вишню, арбузы, абрикосы и персики. Из овощей больше всего антиоксидантов в зелени (шпинат и щавель), моркови, помидорах, сладком перце (красный полезнее всего). Кроме того, не стоит пренебрегать орехами - миндалем, фисташкой и кешью - это настоящий кладезь витаминов, А и Е и необходимых для организма минералов. К выбору источников полезных жиров тоже стоит подойти со всей ответственностью: речная рыба (лосось и форель), авокадо, оливковое масло первого отжима, льняное и рапсовое масло. В качестве источника углеводов специалисты рекомендуют выбирать цельные злаки, подвергнутые минимальной обработке: коричневый рис, киноа и ячмень. И не забывайте о специях - некоторые из них не только добавят блюду пикантности, но и сделают свой вклад в ваше здоровье. Куркума, имбирь и корица - вот что вам нужно.

А какие исключить?

В первую очередь, стоит исключить сахар. Связь между ним и возникновением воспалительных реакций наукой установлена давно и сомнению не подвергается. Высокий уровень сахара в крови стимулирует рост воспалительных кишечных бактерий, вместе с которым в организме повышается концентрация токсинов, продуктов их жизнедеятельности. Иммунная система реагирует на них, запуская воспалительные реакции. Поэтому со сладким стоит быть крайне аккуратными, десерты стоит заменить на фрукты или сухофрукты, а от добавленного сахара отказаться вообще.

Еще одним важным пунктом противовоспалительной диеты является полный отказ от алкоголя. В менее строгих вариациях диеты допускается бокал красного сухого не чаще пары раз в месяц, однако в изначальной версии - спиртосодержащие напитки под запретом. Дело в том, что алкоголь вызывает интоксикацию в организме, всвязи с чем увеличивается риск возникновения воспалений.

Кроме того, противовоспалительная диета подразумевает строгий контроль за жирами, которые вы едите. Среди них не должно быть трансжиров, подсолнечного, кукурузного, пальмового и соевого масла. Они часто встречаются в готовых продуктах, поэтому от них лучше отказаться и всегда внимательно читать состав.

Что происходит с организмом?

В результате такого питания в организме значительно снижается количество воспалительных процессов, что тут же отражается как на вашем внешнем виде, так и на самочувствии. Кожа становится увлажненной и упругой, снижается вероятность преждевременного возникновения морщин, стимулируется выработка собственного коллагена и гиалуроновой кислоты в клетках.

Внутренние изменения в организме тоже впечатляют: уменьшение количества воспалений тут же снижает утомляемость, повышает концентрацию и работоспособность. В перспективе такой тип питания защитит вас от многих "возрастных" заболеваний: начиная от потери зрения, заканчивая проблемами с сердцем и болезнью Альцгеймера.