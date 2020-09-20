ВОЗ: На последней стадии клинических испытаний находятся 8 вакцин от COVİD-19

На третьей, последней стадии клинических испытаний находятся 8 вакцин от коронавируса (COVİD-19), их тестируют на людях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ разрешила проведение испытаний одной вакцины на третьем этапе, а также срочное использование пяти из вакцин, испытываемых на третьем этапе. Из них в США и Англии планируется завершить испытания в октябре двух вакцин и массово применять эти вакцины.

Кроме того, разрешено прививать до завершения испытаний медработников и госслужащих 3 вакцинами, срочное использование которых разрешено правительствами Китая и России помимо программы клинических испытаний.