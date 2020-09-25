Коронавирус оказался губителен для мозга миллионов людей

Ученые Института неврологии и психического здоровья Флори (США) определили, что коронавирус SARS-CoV-2 оказался способен провоцировать развитие болезни Паркинсона, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи опасаются, что пандемия COVID-19 в будущем приведет к масштабной вспышке соответствующих неврологических нарушений, которая может затронуть миллионы людей. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Parkinson's Disease.

Исследователи предложили "гипотезу двойного удара", согласно которой вирусная инфекция может вызывать воспаления в центральной нервной системе, что заставляет мозг более остро реагировать на неврологическое событие в более позднем возрасте. Это событие может быть вирусной инфекцией, воздействием пестицидов или обыкновенным старением. В этом случае происходит аномальная нервная реакция, ведущая к нейродегенерации и болезни Паркинсона.

Появляется все больше данных, что SARS-CoV-2 является нейротропным вирусом, и это означает, что он обладает способностью проникать в ткани мозга и оказывать губительный эффект. Похожая ситуация наблюдалась во время пандемии вируса гриппа в 1918 году, когда через пять лет после окончания испанки заболеваемость болезнью Паркинсона в мире почти утроилась.

За последние 20 лет число случаев болезни Паркинсона увеличилось вдвое с трех до шести миллионов. Даже без учета пандемии к 2040 году болезнь затронет более 12 миллионов человек.