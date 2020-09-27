COVID-19 предложили лечить как отравление

Российские ученые предложили лечить COVID-19 как отравление ядами, вызывающими рост уровня свободного железа в крови из-за схожести симптомов. Об этом пишут "Известия", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

К таким выводам пришли специалисты Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе, основываясь на гипотезе Сычуаноского университета науки и техники и университета Ибин. Ученые считают, что коронавирус влияет на клетки иммунной системы таким образом, что молекулы гемоглобина теряют атомы железа. Попадая в кровь, оно повреждает стенки сосудов и может привести к полиорганному поражению.

Исследователи отмечают, что сейчас нет сведений о разрушении эритроцитов или повышении уровня сывороточного железа при COVID-19, но это можно выявить с помощью доступных клинико-лабораторных признаков. Но если бы они подтвердились, то лечение COVID-19 можно было бы расширить методиками очищения организма от свободного железа, убеждены они.

Как пояснил член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, интоксикация возникает при любой серьезной инфекции, а детоксикационные процедуры обычно являются элементами патогенетической терапии. Ученые считают, что любой способный спасти жизни подход должен быть проверен и изучен.