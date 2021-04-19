Найдена связь между развитием рака и использованием смартфонов

Вечернее использование смартфона повышает риск развития рака кишечника. К такому выводу пришли исследователи из Барселонского института глобального здоровья, изучив данные о состоянии здоровья 2000 человек, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Затем ученые сравнили основные показатели с данными, полученными с Международной космической станции, которая замеряет уровень синего света на Земле. Оказалось, что у проживающих в районах светового скопления людей на 60% был выше риск развития онкологии кишечника.

В издании MK.RU отметили, что исходящий от экранов синий свет способен подавлять гормон мелатонин, отвечающий за качество сна. Так как он вырабатывается в вечернее время, использование смартфона перед сном сбивает ритм и нарушает гормональный баланс.