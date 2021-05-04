Ученые выяснили связь между группой крови и заболеваниями

Шведские специалисты выявили закономерность - для разных групп крови характерны разные заболевания. Выяснилось, что те, у кого первая группа крови, чаще других страдают нарушением свертываемости крови, люди со второй группой чаще сталкиваются с тромбозом.

Женщины с первой положительной группой крови во время беременности регулярнее других вынуждены переносить гипертонию. Больше всего повезло тем, у кого третья группа крови - они реже сталкиваются с образованием камней в почках, сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Исследование проводилось на выборке из пяти миллионов больных, чьи медицинские карты были внимательно изучены.