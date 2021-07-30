В России ученые выявили мутацию, помогающую коронавирусу обходить иммунитет

Российские ученые нашли мутацию, которая позволяет COVID-19 избегать клеточного иммунитета, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Сколковского института науки и технологий, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Исследователи Сколтеха и их коллеги изучили самый продолжительный на сегодня случай заболевания COVID-19 у пациентки с ослабленным иммунитетом, которая болела 318 дней. Исследование позволило выявить мутации, которые помогают коронавирусу SARS-CoV-2 избегать клеточного иммунитета", - заявили в институте.

В Сколтехе отметили, что коронавирус непрерывно мутирует. Если вирус достаточно долго задержится в одном организме, он может накопить мутации, которые помогут ему обходить иммунный ответ. В пресс-службе пояснили, что это делает подобных пациентов с ослабленным иммунитетом невольными "горячими точками" быстрой эволюции вируса.

"Всего вирус приобрел 40 мутаций, изменяясь гораздо быстрее, чем это обычно происходит при распространении в популяции. Такая быстрая эволюция указывает на то, что вирус адаптировался к существованию в организме человека, закрепляя мутации, которые помогали ему лучше выживать или быстрее размножаться", - сказано в сообщении.

Результаты исследования указывают на то, что уклонение от клеток иммунной системы - недооцененный и потенциально мощный двигатель эволюции SARS-CoV-2 в пациентах с ослабленным иммунитетом.