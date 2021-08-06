Врач оценил связь температуры после прививки от COVID-19 и образования антител

Кандидат медицинских наук, иммунолог и генеральный директор компании "Клиника Экселанс Груп" Николай Крючков оценил связь высокой температуры, которая может появиться после прививки от COVID-19, и образования антител, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врач напомнил, что температура может подняться в качестве поствакцинального проявления. По его словам, мнение о том, что по этому признаку можно судить о высоком уровне формирующегося иммунитета, лишь отчасти соответствует действительности.

"Есть ранние поствакцинальные проявления и нежелательные явления. Это могут быть боль и уплотнение в месте инъекции, а также повышенная температура тела, общая слабость и недомогание, то есть классические проявления ОРВИ. Все эти симптомы связаны с активацией неспецифического иммунитета и со способностью иммунной системы отвечать на такие внешние неспецифические стимулы. Напрямую это не сказывается на формировании иммунного ответа", - сказал Крючков.

Врач заверил, что после прививки можно получить устойчивый уровень иммунитета вне зависимости от наличия поствакцинальных проявлений. При этом не факт, что иммунный ответ будет выше у тех, кто лежал с "температурой 39 градусов".