Создан способ предсказывать смерть от COVID-19

Международная команда исследователей и медиков из 20 больниц по всему миру смогла создать модель искусственного интеллекта (ИИ), способную предсказывать исход COVID-19 у пациента - включая необходимый объем кислорода при ИВЛ и смерть. Статья ученых опубликована в журнале Nature Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для обучения модели EXAM исследователи использовали федеративный метод - при котором та использует данные многих серверов без перемещения их на центральный (федеративный). Информация о более чем 16 тысячах пациентов - в том числе рентгеновские снимки легких и данные о состоянии здоровья - для сохранения конфиденциальности была полностью обезличена.

После двух недель обучения EXAM протестировали на десяти тысячах пациентов больниц на пяти континентах. Модель смогла предсказать необходимый объем кислорода или вероятную смерть через 24 часа после госпитализации пациента с чувствительностью в 95 процентов и сенситивностью в 88 процентов. Для периода в 72 часа чувствительность могла достигать 100 процентов.