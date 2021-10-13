Врач рассказал о влиянии коронавируса на репродуктивную систему мужчин и женщин

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков рассказал, что COVID-19 влияет на репродуктивную функцию вне зависимости от пола, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как объяснил специалист, этому способствует тропность данного вируса к клеткам внутренней оболочки сосудов с последующим повышенным риском тромбообразования. Однако никаких специфических симптомов нарушения способности к зачатию в процессе течения COVID-19 нет, заявил Поздняков. По его словам, в случае тяжелого течения болезни будет снижение либидо, но это не говорит о снижении фертильности.

Инфекционист также отметил, что прямое влияние вируса на клетки половых органов до сих пор изучается, поскольку прошло недостаточно времени для накопления данных.

Поздняков также добавил, что повлиять на способность к деторождению может любая тяжелая инфекция, в том числе вирусная.

Предотвратить возможные проблемы с фертильностью можно, пройдя вакцинацию. "Все, что нам доступно сейчас, - возможность предотвратить тяжелое течение заболевания, а это уже немало", - подчеркнул он.