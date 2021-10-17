Создан незаразный коронавирус

Американские и швейцарские исследователи создали репликоны коронавируса - самореплицирующиеся РНК, которые идентичны вирусу, но они незаразные. Статья ученых опубликована в журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для того чтобы изучать действие такого заразного вируса, как SARS-CoV-2, специалисты вынуждены делать это с соблюдением строгих протоколов в биобезопасных лабораториях. Упростить им работу могут репликоны, которые копируют почти каждый аспект цикла жизни вируса. Обычно их создают путем клонирования генома РНК в фрагменты ДНК в тестовых трубках, из которых потом и получают синтетические РНК. Но РНК коронавируса чрезвычайно длинная.

Поэтому исследователи из Бернского и Рокфеллеровского университетов под руководством нобелевского лауреата по физиологии или медицине 2020 года Чарльза Райса применили другой подход: фрагменты генома коронавируса "собирали" в маленьких фрагментах, но не в тестовых трубках, а в пекарских дрожжах. Получившийся геном содержит всю необходимую информацию для репликации вируса - кроме "инструкций" по сборке S-белка, позволяющего вирусу проникать и инфицировать клетки.

Однако этот белок является главным объектом большого числа исследований коронавируса. Чтобы обойти это препятствие, исследователи экспрессировали S-белок параллельно с репликоном. Получившиеся частицы способны проникать в клетки, однако в своей заражаемости ограничены одним циклом жизни вируса.

Вирусологи надеются, что их репликоны помогут ученым выяснить многие ранее неизвестные детали работы коронавируса, а также испытывать эффективность препаратов против COVID-19. Так, в одном из экспериментов ученые испытали на репликоне действие ремдесивира. "Мы обнаружили, что он подавляет реплликон в тех же концентрациях, что и настоящий вирус. Это показывает, что репликонная система может быть надежной альтернативой SARS-CoV-2 в испытании различных лекарств", - отметила первый автор работы Инна Рикардо Лакс.