Врачи назвали признаки "ковидного" кашля

Британские врачи рассказали, как определить кашель, возникающий при COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалистов, около 68% заболевших коронавирусом жаловались на сухой кашель. Уточняется, что это второй по распространенности симптом COVID-19. Медики отметили, что зачастую "ковидный" кашель бывает глубоким, исходящим из легких, без мокроты.

В то же время врачи добавили, что сухой кашель не всегда является признаком коронавируса. Он также может быть вызван аллергией, астмой и другими заболеваниями, спровоцирован воздействием сухого воздуха или курением. Эксперты подчеркнули, что самостоятельно отличить простуду от коронавируса, опираясь на одни симптомы, очень трудно. В связи с этим они посоветовали не заниматься самодиагностикой, а пройти тестирование.