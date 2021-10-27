Российские ученые получили антитела для борьбы с COVID-19

Нейтрализующие тела к SARS-CoV-2 создали российские ученые из Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения Российской академии наук. Об этом сообщает издание Naked Science со ссылкой на публикацию в журнале Cell Discovery, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Введение нейтрализующих антител используется при борьбе с некоторыми инфекционными заболеваниями, но в случае с COVID-19 их концентрация в плазме переболевших недостаточна, чтобы обеспечить защиту при переливании другому человеку. Поэтому исследователи сосредоточились на получении антител в виде индивидуальных молекул - моноклональных антител.

Исследователям удалось получить специфические человеческие моноклональные антитела из В-клеток выздоравливающих пациентов. Антитела оказались эффективны против SARS-CoV-2 как в первичных лабораторных тестах, так и в экспериментах на животных. Как отдельные антитела, так и их комбинации были способны бороться с существующими сегодня вариантами вируса.

Ученые рассчитывают, что применение антител для профилактики или в качестве терапии позволит значительно ограничить репликацию вируса в организме пациента и предотвратить серьезные осложнения у больных. Сейчас исследователи заняты доклиническими испытаниями, которые позволят узнать больше о взаимодействии антител с вирусом. Испытания продлятся до конца 2022 года, а антитела, подходящие для введения человеку, планируется создать в течение трех лет.