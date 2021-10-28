Названо меняющее внешность последствие COVID-19

Перенесенная коронавирусная инфекция может стать причиной облысения. Такое меняющее внешность последствие COVID-19 назвала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"COVID-19 часто сопровождается повышенным тромбообразованием, нарушениями кровоснабжения и дисфункцией эндокринной системы. Это может способствовать облысению", - заявила Руженцова.

Она добавила, что при тяжелой форме коронавируса, которая поражает разные органы и системы человека, необходим длительный период восстановления. Однако даже при легком течении может развиться постковидный синдром.

"В целом, как правило, чем тяжелее протекает заболевание, тем более продолжительны и более выражены симптомы постковидного синдрома", - объяснила специалист Роспотребнадзора.