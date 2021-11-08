Найден новый способ вакцинации от COVID-19

Исследователи из Кореи и США разработали новый способ доставки молекул в клетки кожи, похожий по своему принципу на механизм работы медицинских банок. Посвященная перспективному способу доставки вакцин от COVID-19 статья ученых опубликована в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции разработано множество вакцин, действие значительного количества которых основано на работе нуклеиновых кислот. Последние проникают в клетки хозяина и заставляют производить белки, вызывающие иммунный ответ. Однако, если нуклеиновые кислоты при их трансфекции не защищены, они быстро деградируют.

Исследователи из Университета Ратгерса и компании GeneOne Life Science нашли новый способ доставки нуклеиновых кислот, по принципу работы похожий на действие медицинских банок. После введения ДНК с помощью специального насоса давление в месте инъекции понижается до уровня меньше атмосферного. При этом в слоях кожи создаются области напряжения и расслабления - что приводит к попаданию молекул ДНК в клетки.

В ходе экспериментов на мышах введение ДНК-вакцины против коронавируса вызывало сильный иммунный ответ - в 100 раз сильнее, чем при обычной инъекции. В настоящее время исследователи начинают вторую фазу клинических испытаний - уже на людях.