Женщины чаще сталкиваются с постковидными осложнениями, чем мужчины

Коронавирусная инфекция в острой фазе тяжелее протекает у мужчин, чем у женщин, однако женщины чаще сталкиваются с постковидными осложнениями. Об этом в среду сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"COVID-19 тяжелее протекает у мужчин в острую фазу, но с точки зрения постковидных проблем, здесь у нас женский пол преобладает", - сказал он на заседании Совета Федерации.

Эксперт также отметил, что чем старше человек, тем больше у него может возникнуть проблем со здоровьем после выздоровления от ковида.

"Некоторые хронические заболевания тоже увеличивают предрасположенность постковидного синдрома, например бронхиальная астма", - добавил он.