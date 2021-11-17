Ученые объяснили, почему лечение от тяжелого COVID-19 не помогает женщинам

Препарат, используемый при тяжелом течении COVID-19, бесполезен для женщин из-за особенностей иммунной реакции, выяснили исследователи из Университета Калгари в Канаде. Подробнее они рассказали об этом в статье в журнале Nature Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Глюкокортикостероид дексаметазон, применяемый при тяжелом течении COVID-19, помогает мужчинам, но бесполезен для женщин. Чтобы понять причины этого, исследователи взяли пробы крови пациентов с COVID-19 и без, находившихся в больнице с тяжелыми нарушениями дыхания. Пробы брались по нескольку раз, чтобы отследить поведение иммунных клеток по мере лечения.

При COVID-19, в отличие от большинства вирусных инфекций, белки интерфероны вызывают мощные воспалительные реакции в организме. Дексаметазон позволяет уменьшить воспаление и не допустить серьезного поражения внутренних органов.

Как выяснилось, у мужчин вырабатывается больше интерферона, и прием дексаметазона дает преимущество в борьбе с воспалением. У женщин же выбросы интерферона оказались ниже, поэтому дексаметазон особого эффекта не оказывал.

Авторы работы призывают коллег найти способ лечения, который будет эффективен для большего количества пациентов, или же уделить внимание разработке персонифицированных методов, в зависимости от пола, возраста и других параметров.