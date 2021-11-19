Психиатр заявил, что прививка от COVID-19 снижает тревожность

Врач-психиатр высшей категории Виктор Ханыков считает, что вакцинация от коронавируса может снизить тревожность из-за опасности заболеть, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Меры против COVID-19, включая вакцинацию, снижают уровень тревожности и напряженности у человека. Я по себе могу сказать, что у меня тоже была тревога, потому что я в возрасте. Я думал, что если бы я заболел, то мне пришлось бы тяжело. После того, как я сделал прививку, на душе стало спокойнее", - сказал он.

По словам специалиста, если уровень тревоги слишком высок и даже прививка не помогла успокоиться, то стоит обратиться к психотерапевту или психиатру. Врач выпишет препараты, которые помогут снизить волну тревоги.

"Растущий объем психотерапии в стране - это очень хорошо, потому что врачи учат бороться с проблемами", - добавил Ханыков.