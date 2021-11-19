Кардиолог назвала признаки тромбоза

Давящие боли в груди могут являться признаком тромбоза, который чреват инфарктом, рассказала кардиолог Анна Кореневич на своем YouTube-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Медик пояснила, что чаще всего тромбы образуются в коронарных артериях, которые питают сердечную мышцу.

"Именно в этих артериях случается отложение холестериновых бляшек. Эти бляшки лопаются под воздействием воспаления. Например, коронавирусной инфекции. Там образуются тромбы и развивается некроз сердечной мышцы", - пояснила Кореневич.

По ее словам, следствием этого может стать инфаркт миокарда, который ежегодно становится причиной смерти примерно 1,2 млн человек в России.

"Когда развивается тромбоз в коронарных артериях, то в этот момент человек начинает испытывать давящие и сжимающие боли за грудиной, которые длятся больше 15 минут. Появляется слабость, потливость, очень характерен страх смерти, отдышка, даже тошнота и рвота в тяжелых ситуациях", - сказала специалист.