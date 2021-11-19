Ученые разработали метод доставки лекарств к раковым клеткам

Российские ученые разработали новый метод ступенчатой доставки лекарств к опухолевым клеткам. Благодаря ему можно будет снизить общее токсическое влияние противораковых препаратов на организм человека. Результаты работы опубликовал Journal of Controlled Release, кратко об этом пишет пресс-служба Российского научного фонда, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Лекарства для борьбы с онкологическими заболеваниями должны не только избирательно поражать опухоль, но и обладать минимальным общетоксическим действием на организм. Российские ученые предложили изящный способ решения этой задачи, используя подход претаргетинга. Сначала новообразование "помечается" нетоксичным, безвредным для организма адресным компонентом, затем вводится высокотоксичный компонент, который, связываясь с предшественником, накапливается именно в месте опухоли. И все это благодаря "молекулярному клею", роль которого выполняют два природных белка - барназа и барстар", - говорится в сообщении.

Препараты против рака обычно содержат цитотоксичные соединения - вещества, которые останавливают рост и деление раковых клеток и вызывают их гибель. Сложность использования таких лекарств состоит в том, что они должны действовать точечно - только в месте образования опухоли, иначе разрушению подвергнутся здоровые клетки. На сегодняшний день на рынке фармпрепаратов существует большое количество лекарств, поражающих раковую опухоль, но, к сожалению, обладающих высокой общей токсичностью.

Исследователи из Института биоорганической химии им. Шемякина и Овчинникова РАН, Института общей физики им. Прохорова РАН, Научно-исследовательского института морфологии человека, Томского политехнического университета и Инженерно-физического института биомедицины предложили новый способ доставки лекарств к опухолевым клеткам, снижающий токсичность противораковых препаратов для организма.

Авторы работы протестировали разработанный метод на лабораторных мышах, которым прививались раковые опухоли человека. Оказалось, что у животных, которые получали плацебо или лишь одну часть препарата, опухоли увеличились в 3-5 раз и образовали метастазы. Напротив, у мышей, которые получали полную двухкомпонентную систему, размер новообразований уменьшился на 71%, и метастазов не наблюдалось. При этом гистологический анализ жизненно важных органов показал отсутствие их повреждений, а значит, и общей токсичности.