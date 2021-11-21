Ученые заявили о самоликвидации дельта-штамма коронавируса

Циркулирующий в Японии дельта-штамм коронавируса мог накопить слишком много мутаций в одном из своих неструктурных белков, что со временем могло лишить его возможности "исправляться" и таким образом привести к "самоликвидации".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, так считает группа ученых из Национального института генетики и Университета Ниигаты.

"Вариант коронавируса "дельта" в Японии передавался с высокой скоростью и вытеснял другие варианты. Но по мере того как в нем накапливались мутации, мы полагаем, что он стал бракованным и неспособным производить собственные копии. С учетом того факта, что число новых случаев не растет, мы полагаем, что в какой-то момент путем этих мутаций он направил себя прямо по пути к естественной самоликвидации", - объяснил руководитель команды исследователей, профессор Ицуро Иноуэ в интервью газете The Japan Times.

По их мнению, значительная часть изменений в дельта-штамме произошла на участке A394V неструктурного белка nsp14, который отвечает за способность SARS-CoV-2 "исправлять" имеющиеся ошибки и недостатки.

"Если бы вирус был "жив и здоров", то однозначно был бы рост числа новых случаев, так как ношение масок и вакцинация не могут в ряде случаев предотвратить заражение даже после полной вакцинации", - отметил он.

Другой японский ученый, профессор факультета медицины Университета Симанэ Такэси Урано в ответ на просьбу издания прокомментировать открытие команды Иноуэ заявил, что белок nsp14 действительно имеет "чрезвычайную важную функцию по защите нуклеиновых кислот вируса от разрушения".

"Исследования показали, что вирус с поврежденным белком nsp14 значительно теряет в своих возможностях воспроизводиться, поэтому это может быть одним из факторов, стоящим за резким падением числа новых случаев заражений", - сказал он, добавив, что "реагент, способный "укротить" этот белок, может стать потенциальным лекарством".

По словам профессора Иноуэ, аналогичное резкое сокращение числа новых заражений может произойти и в других странах, но пока нигде в мире не зафиксировано такого количества мутаций на участке A394V белка nsp14, как было в Японии.

Вместе с тем специалист предупредил, что "самоликвидация" дельта-варианта коронавируса в стране может привести к тому, что туда проникнут и другие виды SARS-CoV-2.

"Другие штаммы проникали понемногу, однако дельта-штамм их сдерживал. А когда границу нечему защищать, образуется возможность для новых штаммов укорениться, так как одна лишь вакцинация не является решением проблемы", - добавил ученый.

По состоянию на 21 ноября в Японии выявили 1 726 830 зараженных с начала пандемии. При этом за последние сутки подтверждено 143 новых случая. В стране полностью привиты 75,7% населения.