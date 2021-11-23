Ученые придумали, как можно дезактивировать коронавирусы с помощью света

Выяснив, как именно катионные фотосенсибилизаторы - вещества, вызывающие чувствительность к свету, - взаимодействуют с шиповидными белками коронавирусов человека, российкие ученые нашли вещество, эффективно обезвреживающее эти вирусы. Результаты работы опубликовал научный журнал Viruses (1, 2), кратко об этом пишет пресс-служба МГУ им. Ломоносова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наш метод позволил выявить потенциальное место связывания фотосенсибилизаторов с коронавирусами, им оказалось место сочленения ножки и головки S-белка, и найти вещество, обладающее наибольшим сродством к этому сайту связывания. Им оказались молекулы октакис(холинил)фталоцианина цинка", - рассказал один из авторов исследований, научный сотрудник МГУ Владимир Федоров.

Коронавирусы человека находятся в центре внимания научного сообщества из-за вспышек тяжелого острого респираторного синдрома в 2002-2003 годах (SARS-CoV), ближневосточного респираторного синдрома в 2012 году (MERS-CoV) и пандемии COVID-19 (SARS-CoV-2). Для прерывания возможных путей распространения возбудителей инфекций ученые ищут различные способы обеззараживания окружающей среды, безопасные для этой среды и человека.

Один из таких способов - фотодинамическое обеззараживание. Принцип этого подхода следующий: специальное химическое вещество - фотосенсибилизатор - связывается с возбудителем заболевания, и при освещении активирует кислород, который и окисляет связанного с фотосенсибилизатором возбудителя болезни, убивая его. Коллектив российских ученых нашел на оболочках коронавирусов человека мишени, за которые фотосенсибилизаторы могли бы "зацепиться", подобрали оптимальный фотосенсибилизатор и протестировали разработку.

"Спайковые белки (также они известны как шиповидные белки или S-белки - прим. ТАСС), благодаря которым семейство коронавирусов получило свое название, выступают из оболочки вируса и играют ключевую роль на ранних стадиях цикла репликации коронавирусов, связывании с клетками-хозяевами и слиянии мембран, что позволяет вирусам проникать в клетки. Мы использовали разработанный на нашей кафедре метод динамического докинга [один из методов молекулярного моделирования] и сравнили способность разных катионных фотосенсибилизаторов связываться со спайковыми белками трех коронавирусов, SARS-CoV, MERS-CoV и SARS-CoV-2", - добавил Федоров.

Чтобы проверить эффективность подобранного с помощью молекулярного моделирования фотосенсибилизатора, ученые провели серию экспериментов. В тестах в водной среде это вещество в сочетании с излучением красных светодиодов продемонстрировало полное обеззараживание от коронавирусов. Исследователи считаю, что предложенный фотосенсибилизатор перспективен для борьбы с распространением коронавирусов.