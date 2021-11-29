Доктор Мясников рассказал об эффективности трав в борьбе с COVID-19

Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал об исследовании эффективности определенных грибов и комбинаций трав в борьбы с COVID-19. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам доктора, исследование, которое сейчас проводится в Калифорнийском университете, свидетельствует о том, что традиционная западная медицина и фармакология заметно буксуют в разработке эффективных противовирусных препаратов. Он добавил, что американцы всегда с недоверием относились к "народным средствам", но сегодня они вспомнили один из принципов медицины, который гласит: "Если то, что ты делаешь, - работает, продолжай это делать".

Мясников считает, что теоретическое обоснование американского исследования лежит в плоскости воздействия грибов на микробиом человека. "Соединяясь с определенными рецепторами Т-лимфоцитов, они могут иметь иммуномодулирующее свойство", - написал он.