Названы сроки определения реальной угрозы от омикрона

Реальная угроза, которую представляет омикрон-штамм коронавируса, будет понятна только после нового года. Об этом пишет британская газета Independent со ссылкой на ученых из консультативной группы по коронавирусу при правительстве Соединенного королевства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперты из научной группы по моделированию пандемий считают, что понадобится около месяца для определения опасности нового штамма COVID-19 омикрон, подсчета уровня госпитализаций, к которому он приведет, а также для понимания того, как ему удается обходить уже имеющийся иммунитет.

По словам ученых, можно будет "начинать расслабляться", если через месяц не будет наблюдаться резкого роста госпитализаций из-за омикрона. Однако в случае резкого ухудшения ситуации, это будет заметно гораздо раньше - в течение пары недель, считают в экспертной группе.