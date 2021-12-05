Ученые объяснили «человечность» омикрон-штамма коронавируса

Новый омикрон-штамм COVID-19 во время очередной мутации мог взять часть генетического материала от другого респираторного вируса, возможно, вызывающего простуду. К такому выводу пришла группа специалистов компании Nference, результаты их исследования опубликованы на сайте OSF Preprints, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи заявили, что данная генетическая последовательность омикрон-штамма не встречалась ни в одном из более ранних вариантов коронавируса, называемого SARS-CoV-2, но часто встречается в геноме человека и во многих других вирусах, включая те, которые вызывают простуду.

Руководитель исследования Венки Саундарараджан из Кембриджа, американский штат Массачусетс, считает, что, включив в себя этот конкретный фрагмент, омикрон-штамм "стал выглядеть более человечным". Ученый предполагает, что это позволит новому варианту коронавируса избежать атак со стороны иммунной системы. Это может означать, что вирусу стало проще попадать из организма в организм, но при этом заболевание будет протекать легко или бессимптомно.

Ученые пока точно не знают, является ли омикрон-штамм более заразным, чем другие варианты, вызывает ли он более тяжелое заболевание или он обгонит дельта-вариант по распространенности, подчеркивается в исследовании. Чтобы получить ответы на эти вопросы, может потребоваться несколько недель.