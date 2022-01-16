Ученые о возможности появления новых штаммов COVID после "омикрона"

Ученые предупредили, что стремительное распространение "омикрон"-штамма практически гарантирует, что это не последняя версия коронавируса, с которой предстоит столкнуться миру. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, пишет Associated Press.

"Чем быстрее распространяется омикрон, тем больше возможностей для мутаций, потенциально приводящих к большему количеству вариантов", - сказал Леонардо Мартинес, эпидемиолог инфекционных заболеваний из Бостонского университета.

Каждая инфекция дает вирусу шанс мутировать, и "омикрон" по сравнению со своими предшественниками распространяется намного быстрее. Легкость, с которой он распространяется, увеличивает вероятность того, что вирус сохранится среди людей с ослабленной иммунной системой, что дает ему больше времени для развития мощных мутаций.

Эксперты подчеркнули необходимость продолжения мер общественного здравоохранения, таких как вакцинация и ношение масок для сдерживания появления новых штаммов. Вирус, по их мнению, не станет эндемичным, как грипп, пока глобальные показатели вакцинации будут низкими.