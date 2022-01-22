Названы отличия "омикрона" от других штаммов коронавируса

Протекание болезни при "омикрон"-штамме коронавируса проходит легче для взрослых, чем при предыдущих штаммах. Об этом рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, "омикроном" можно заразиться и после вакцинации, но в большинстве случаев болезнь пройдет в легкой, либо вообще в стертой форме и не потребует каких-то терапевтических мероприятий, кроме симптоматического лечения.

"История развития СОVID-19, вызванного "омикроном", тому свидетельство. Он развивается стремительно, вытесняет "дельту", заболевших много, госпитализированных немного, процент тяжелых форм - низкий. Хотелось бы, чтобы то же самое было и у нас", - сказал врач.

Врачи также напомнил, что вакцинация по-прежнему остается наиболее эффективным медикаментозным терапевтическим решением для предупреждения развития тяжелых форм COVID-19.