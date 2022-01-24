"Омикрон" для непривитых опасен так же как "дельта"

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о реальной опасности штамма коронавируса "омикрон" для непривитых, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам специалиста, новый штамм так же опасен для непривитых россиян, как и штамм "дельта" и может вызывать столь же серьезные последствия.

"Я отношусь к тем, кто думает, что для привитых он гораздо легче протекает, а для групп риска, которые и раньше у нас были - пожилые и люди с хроническими заболеваниями для них он так же опасен, как и "дельта". Для той их части, которая не привита, безусловно", - рассказал Гинцбург агентству "Интерфакс".

Не все специалисты согласны с позицией Гинцбурга - доктор медицинских наук главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров допустил, что появление штамма коронавируса "омикрон" свидетельствует о скором завершении пандемии COVID-19.

Впрочем, врачи напоминают, что вакцинация - единственный надежный способ избежать заражения или осложненного течения заболевания. На сегодняшний день в стране зарегистрировано уже шесть вакцин от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона-Н", а также вакцина для подростков "Спутник М".