https://news.day.az/medicine/1429179.html Врач назвал самый распространенный симптом омикрона
Врач назвал самый распространенный симптом омикрона
Комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади назвала самый распространенный симптом омикрон-штамма коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам врача, на заражение омикрон-штаммом до получения положительного теста на COVID-19 может указывать боль в горле.
"Мы определенно видим, что боль в горле является предиктором", - сказала она.
Специалист призвала людей, у которых есть какие-либо симптомы гриппа или простуды, исходить из того, что у них коронавирус, "пока не будет доказано обратное".
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