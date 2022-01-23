Врач назвал самый распространенный симптом омикрона

Комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади назвала самый распространенный симптом омикрон-штамма коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам врача, на заражение омикрон-штаммом до получения положительного теста на COVID-19 может указывать боль в горле.

"Мы определенно видим, что боль в горле является предиктором", - сказала она.

Специалист призвала людей, у которых есть какие-либо симптомы гриппа или простуды, исходить из того, что у них коронавирус, "пока не будет доказано обратное".