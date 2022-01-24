Ученые сравнили протекание коронавируса у носителей «омикрона» и «дельты»

Португальские медики проследили за развитием новой коронавирусной инфекции у носителей штамма "омикрон" и обнаружили, что она значительно реже приводит к госпитализации больных, а при их попадании в больницу они выздоравливают на четыре дня раньше, чем при заражении "дельта"-вариацией SARS-CoV-2. Об этом сообщает medRxiv, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Наши наблюдения за здоровьем 15,9 тыс. пациентов показали, что заражение штаммом "омикрон" ассоциируется с 75-процентным снижением риска попадания в больницу. При этом мы обнаружили, что его госпитализированные носители в среднем выздоравливают на четыре дня быстрее и в семь раз реже умирают, по сравнению с "дельта"-вариацией SARS-CoV-2", - говорится в материалах исследования.

Португальские медики провели одно из первых детальных изучений того, как часто зараженные "омикроном" попадают в больницу и как у них протекает инфекция.

Специалисты наблюдали за данными 15,9 тыс. жителей Лиссабона, которые заразились COVID-19 в декабре прошлого года. Выяснилось, что примерно две трети из них были носителями "дельта"-штамма SARS-CoV-2, а остальные заразились вариацией "омикрон".

Последующие наблюдения португальских медиков показали, что характер течения болезни среди этих групп пациентов заметным образом отличался. В частности, носители штамма "омикрон" значительно реже нуждались в госпитализации - вероятность этого среди носителей данной формы SARS-CoV-2 была примерно на 75% ниже по сравнению с "дельта"-вариацией коронавируса.