Сыпь на теле может появиться при "омикроне"

Роспотребнадзор назвал сыпь на теле одним из симптомов заражения "омикроном". Пациенты с этим диагнозом все чаще жалуются на появление сыпи и раздражения кожи. Об этом "Российской газете" рассказала замдиректора по клинической работе НИИ эпидемиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Она пояснила, что в некоторых случаях высыпания сопровождаются отечностью и зудом. Человек замечает на себе красные и розовые пятна. Недуг проходит при обычной терапии против коронавирусной инфекции, говорит специалист.

"Сыпь может проявиться в виде розоватых, красноватых или синеватых пятен, иногда - в виде бугорков или пузырьков, напоминающих потницу. У некоторых пациентов сыпь похожа на крапивницу", - отметила врач.

Помимо приема противовирусных и противовоспалительных средств, пациентам назначается обильное питье. Обычные антигистаминные средства будут малоэффективны.