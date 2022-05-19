Разработан способ контроля влияющих на когнитивные способности нейронов

Ученые Университета штата Северная Каролина в США разработали способ контроля нейронов, которые влияют на когнитивные способности. Этот метод позволит бороться с нейродегенеративными заболеваниям, например, болезнью Альцгеймера и Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для этого специалисты воспользовались оптогенетикой (применение света для запуска нейронной активности в супрамамиллярном ядре гипоталамуса). Во время стимуляции было замечено развитие нейрогенеза - процесса, во время которого в мозгу начинаются вырабатываться новые нейроны.

Кроме того, во время эксперимента наблюдалось увеличение числа нервных стволовых клеток. Такой эффект позволяет улучшить память и нейтрализовать тревожное поведение. Нарушение в нейрогенезе прямо влияет на различные нейродегенеративные заболевания, старение мозга и психические расстройства.